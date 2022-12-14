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Впервые в Беларуси покажут шоу "Королевский цирк"

Уже 16 декабря "Королевский цирк" покажет грандиозное представление в Гомеле. Совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и компании "Росгосцирк" впервые в Беларуси.

16 фур с декорациями и реквизитом для шоу, более 100 артистов и почти три часа уникального действа. Зрители окунутся в атмосферу королевского бала. Огромный золотой замок, возвышающийся под купол цирка. Также будут дрессированные животные, многотонная карусель, вращающийся манеж, жонглеры, воздушные гимнасты и роскошный Королевский балет, без которого не обходится ни одно шоу Гии Эрадзе. Все это оригинальная смесь театра, эстрады, цирка и мюзикла, не имеющая аналогов.

Предновогодняя сказка не обойдется без главных героев наступающего праздника - Деда Мороза и Снегурочки. Представление станет подарком в честь полувекового юбилея Гомельского госцирка. Гастроли шоу Гии Эрадзе будут длиться до 15 января.

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