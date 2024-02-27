Впервые в Беларуси прошел единый день голосования - кому доверили свои голоса избиратели?

Белорусы - сплоченная нация, и это подтверждает выбор народа. Единый день голосования уже вошел в историю независимой Беларуси. Это значимое событие, когда голоса граждан были отданы в поддержку социального курса развития страны, экономической стабильности и мирного процветания государства. Теперь народным избранникам предстоит показать себя в деле. Какой он - рабочий день депутата? Подробнее рассказал Юрий Карнелович.

"Здравствуйте, я по поводу изменений в коллективный договор", - говорит работник"Могилевхимволокна", заходя в профком предприятия.



Коллективный договор - это главный документ, регламентирующий отношения между работниками и организацией, и он должен учитывать новшества Трудового кодекса Беларуси. Его изменения вступили в силу с 1 января этого года. Двери профсоюзного комитета на предприятии "Могилевхимволокно" открыты всегда.



Мы чувствуем поддержку и внимание нашего профсоюзного комитета. Это и материальные выплаты, это оздоровление нас и наших детей. Т.е. по сути мы не оставлены со своими проблемами. Нас слышат, нам помогают. Людмила Кубарева, аппаратчик прядильно-отделочного цеха № 3 ОАО "Могилевхимволокно"



Теперь у почти 5-тысячного коллектива промышленного гиганта появился (как бы громко это не звучало) и свой человек в парламенте. Руководитель профкома Владимир Подобед избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Начинал на предприятии еще энергетиком, окончил Академию управления при Президенте. Как говорится, знает и коллектив изнутри, и основы химического производства. Выбор очевиден - считают на предприятии.



Они же будут в будущем заниматься законотворчеством. Т.е. разрабатывать, принимать законы, по которым будем жить мы, наши дети. Это очень важно, когда человек, который работает вместе с нами, будет работать в парламенте. Знает, чем мы дышим, чем живем. Оксана Лавник, мастер по готовой продукции ОАО "Могилевхимволокно"



Производство должно быть не ради производства - считает Владимир Подобед. Да, важно повышать качество продукции, постоянно обновлять производства, выпускать инновационные товары, которые с лейблом "Сделано в Беларуси" все больше завоевывают мир. Но в центре этого развития должен быть человек.



"Могилевхимволокно" - это локомотив химической промышленности. Выпускает обычное волокно, волокно полиэфирное "конжугейт", которые необходимы для различных отраслей как республики, так и ближнего зарубежья. Закрываем потребности внутреннего рынка, завоевываем новые страны. Да, сегодня важны экономические показатели, но как говорит глава государства, во главе должен стоять человек. Государство должно обеспечить достойной заработной платой, комфортными условиями труда, соцгарантиями на рабочих местах. А в результате - это то, к чему стремимся все эти годы: благополучие людей, а значит всей страны. Владимир Подобед, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва



Председатель Берестовицкого райисполкома Антон Кулисевич утреннюю планерку начинает на производстве. Молочно-товарный комплекс введен в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, но уже выдает рекордные показатели. А это продовольственная безопасность страны.



Вышли на производство молока на уровне 9 тонн, реализуем 8,5. Улучшилась сортность молока. Все молоко отправляем сортом экстра. От коровы на сегодняшний день получаем 28 литров. Владимир Корытцо, главный зоотехник РСУП "Олекшицы"



Район, признается руководитель, это государство в миниатюре. Чтобы создать комфортные условия для жизни, нужно развивать экономику. Направление преобладает сельскохозяйственное, а значит масштабные инвестпроекты реализуются на селе.



Молоко приносит нашим хозяйствам основные деньги. За последние 10 лет удалось увеличить валовое производство молока на 175 %. Было построено пять новых комплексов, две фермы реконструировано. Вот эти дела позволили увеличить производство молока. Антон Кулисевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва



Не на последнем месте и социальная сфера. Специалистов на село привлекают комфортным жильем и инфраструктурой. Молодой специалист Наталья Мотиевская с семьей в Олекшицы приехала недавно.



Нам предоставили новую трехкомнатную квартиру в новеньком доме. И вопросов просто не оставалось - мы решили, что мы хотим здесь жить, работать, и нас все устраивает. Наталья Мотиевская, жительница аг. Олекшицы



Оперативно в районе решаются и острые вопросы, от которых непосредственно зависят комфортные условия жизни сельчан.



За последний год решилась и главная проблема жителей деревни Мурована - ржавая вода из крана. Здесь построили станцию обезжелезивания мощностью 3,5 м куб. в час. Теперь кристально чистой водой снабжаются и соседние населенные пункты.



Вода была вообще непригодная для питья. Если набрать, например, в банку и поставить на ночь, чтобы отстоялась, там коричневый осадок был. А теперь, после ввода в эксплуатацию станции, вода отличная. Татьяна Гомза, жительница д. Мурована



А еще в каждом агрогородке района появились места для отдыха, детские площадки. Местные жители уверены: отдав голос за своего депутата, они сделали правильный выбор.



Конечно, я как избиратель для себя определила выбор, потому что Антона Станиславовича я знаю не понаслышке, я знаю его по делам. Галина Козич, жительница аг. Масоляны



В своем выборе я уверена на 100 %, потому что я очень давно знаю Антона Станиславовича как ответственного, добросовестного, исполнительного руководителя. Поэтому я свой голос отдала именно за него с уверенностью и доверием, что он выполнит все, что нужно для нас - простых людей. Марина Мотиевская, жительница аг. Большие Эйсмонты

