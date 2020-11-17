Высокий образовательный уровень доказывают и наши профессиональные достижения. Впервые в Беларуси провели операцию по замене клапана легочной артерии биологическим имплантом без разрезов на теле. После хирургического вмешательства прошли сутки. Пациентка чувствует себя хорошо. Более того, она уже почти готова к выписке. Светлана Чернова пообщалась с девушкой.



Сюда, в РНПЦ детской хирургии, Ксения Матузко поступила с жалобами на головокружение, одышку и слабость. Диагноз - врожденный порок сердца. С возрастом клапан легочной артерии перестал качественно выполнять свою запирательную функцию, в результате правый желудочек сердца был перегружен. Клапан пришлось заменить биологическим имплантом. И вот сутки после операции. Пациентка из города Ельска Гомельской области чувствует себя бодро.

Такую операцию в Беларуси выполнили впервые (до этого устанавливали только аортальные клапаны), поэтому на этапе подготовки каждый шаг подробно обсуждался с опытным коллегой из Польши. Операция длилась около двух с половиной часов. Хирурги провели ее малоинвазивным методом.



В РНПЦ детской хирургии ежегодно проводят около 1000 операций по исправлению врожденного порока сердца





К слову, в этих стенах Ксению Матузко оперировали 20 лет назад. Тогда 8-летней девочке исправляли сложнейший порок. Операция проводилась на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения. Повторное подобное хирургическое вмешательство – значит высокие риски осложнения.



Более половины операций на сердце у детей проводится малоинвазивным методом