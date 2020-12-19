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Впервые в Беларуси женщина родила после редкого вида трансплантации
Впервые в Беларуси женщина родила после пересадки комплекса поджелудочная железа + почка. Радостное событие произошло несколько дней назад в РНПЦ "Мать и дитя". Марина (так зовут женщину) в 2015-м перенесла сложнейшую операцию, а сейчас смогла выносить и родить здорового малыша. Она с 5 лет страдала тяжелым типом сахарного диабета. Как рассказал профессор Олег Руммо, этот вид трансплантации - один из самых редких в мире. Успешная пересадка почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни пациентам на десятки лет. Женщине провели кесарево сечение, и на свет появился мальчик. Сейчас и малыш, и мама чувствуют себя хорошо.
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