Впервые в истории суверенной Беларуси мемориал "Тростенец" соберет президентов Германии и Австрии

Неизвестная в мирное время маленькая деревушка Малый Тростенец в 10 км от Минска стала притчей на устах всего мира. Но эта слава кровавая. Вторая очередь мемориала "Тростенец" получила название урочища неподалеку от трудового лагеря Благовщина. По-сути, это последний путь. Длиной почти в километр. Там нацисты выносили смертный приговор без причины и следствия. Архитектурой памяти занимались исследователи и историки, архитекторы и дизайнеры. Какой облик приобрел мемориал? Подробности у Нины Можейко.

Слезы и боль утраты. Когда страшно произносить цифры вслух. Эти кадры сняты в день освобождения Минска Красной армией. Догорает лагерь смерти Тростенец. Тлеют хозпостройки. Так нацисты заметали следы в надежде, что никто и никогда не узнает. Страшную правду первыми увидели солдаты, спустя несколько дней к работе приступила Чрезвычайная государственная комиссия. К такому они не были готовы, к такому невозможно подготовиться.

Но если о трудовом лагере за колючей проволокой было известно, то о другом - расстрельном месте тайной полиции - не знал никто. Благовщину потому и прозвали урочищем - скрыто от посторонних глаз. Отсюда живым не возвращался никто. Начиная с мая 1942 года, в Минск прибывали эшелоны с депортированными из Германии, Австрии, Чехии. В основном, еврейского происхождения. Ошибочно думать, что в Благовщине расстреливали только евреев. Путь в никуда проделали и советские граждане: военнопленные, подпольщики.

Круглая цифра с несколькими нулями, за каждым из которых - судьба конкретного человека. Последний момент жизни сегодня стал архитектурным проектом. Впервые смелое решение представил в 2013-м архитектор Леонид Левин. Автор изобрел собственную философию белорусской памяти. Идею назвали "Парадоксом 20 века".

А после братская могила. Точнее, 34 массовых захоронения. Начиная с декабря 1943-го, тут работали зондер-команды "1005 Центр", задача которых была избавиться от останков. Убивали убитых. Сжигали тела, хоронили в земле. Реализовала макет дочь - тоже архитектор Галина Левина. Не в одиночку, конечно. Над проектом работал целый авторский коллектив. Подключили и Минскпроект. Они предложили эксклюзивное решение - увековечить 34 могилы-рва в траурном черном граните.

За 5 лет - ровно столько прошло с момента сдачи проекта - все продумано до мелочей. Практичные материалы: бетон, металл, щебень и минималистичный дизайн. Рабочие собрали мемориал за полгода. Не теряет лица мемориал и после захода солнца.

Минор выдерживают с помощью подсветки. Она выполняет не только декоративную функцию, но и смысловую - с ее помощью выстраивают драматургию. Но ничего театрального. Все просто. Лаконично. И доступно каждому. Например, вот этот красный здесь, в вагонах, - символ человеческой жестокости, ненависти и агрессии. Этот цвет проходит метафоричной нитью через весь мемориал.

В каждом из залов памяти - по 16 красных лампочек. Они задают настроение. Фасад тоже выделяется. Символические прожекторы подсвечивают фактуру "дерева" без возраста, точнее, бетона.

Монументальный "Тростенец" просто не мог не появиться на земле многострадального, но не сломавшегося народа. Три года назад Глава государства лично открыл первую очередь мемориала. Митинг-реквием собрал сотни людей у скульптурной кульминации "Врата памяти". Символичное название, с которого начался процесс возрождения исторической памяти. И старт ему дал Президент.