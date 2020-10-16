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Впервые в Минском районе педагогический класс появился на базе сельской школы в агрогородке Куренец
Новые педагогические классы в школах Минской области. Например, в Вилейском районе 6 групп. Кстати, в нынешнем году впервые в районе педагогический класс появился на базе сельской школы в агрогородке Куренец. Такое дополнительное профильное образование позволяет не только ознакомиться с профессией, но и получить бонусы при поступлении. Подробнее Елена Витко.
Педагогические традиции сохраняет школьный музей
В 1944 году началась история Вилейской средней школы № 1. Рукописная летопись - это своеобразное послание одного из первых учителей Милькоты Екатерины Анатольевны будущим педагогам.
Такое вот "педагогическое дерево", где любовь к профессии уходит корнями в историю. Здесь ее сохраняют более 800 предметов - фотоснимки, школьная форма, дневники.
А вот это, пожалуй, один из главных экспонатов музея. Трудовая книжка учительницы русского языка Нехаевой Александры Максимовны. Первая и последняя записи именно в этой школе. Символично, что знакомство с профессией у будущих педагогов начинается с этого документа.
Педагогические классы как дополнительное профильное образование
Неслучайно занятия в профильном классе проходят в этом кабинете. Два раза в неделю школьники дополнительно изучают психологию и педагогику.
Одиннадцатиклассницы Карина Ровда и Елена Вертинская также выбирают будущую профессию. Выпускницы примеряют и роль учителя.
Кроме обычных уроков, ученики педклассов посещают и дошкольные учреждения. Кстати, такая работа в профильных группах ведется уже 6 лет.
А вот в куренецкой средней школе педагогический класс в этом году появился впервые.
Выпускники профильных классов готовят портфолио, а в педагогический университет могут поступить без ЦТ. При условии, что средний балл не ниже 8.
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