Впервые в Минском районе педагогический класс появился на базе сельской школы в агрогородке Куренец

Новые педагогические классы в школах Минской области. Например, в Вилейском районе 6 групп. Кстати, в нынешнем году впервые в районе педагогический класс появился на базе сельской школы в агрогородке Куренец. Такое дополнительное профильное образование позволяет не только ознакомиться с профессией, но и получить бонусы при поступлении. Подробнее Елена Витко.

Педагогические традиции сохраняет школьный музей

В 1944 году началась история Вилейской средней школы № 1. Рукописная летопись - это своеобразное послание одного из первых учителей Милькоты Екатерины Анатольевны будущим педагогам.

Такое вот "педагогическое дерево", где любовь к профессии уходит корнями в историю. Здесь ее сохраняют более 800 предметов - фотоснимки, школьная форма, дневники.

А вот это, пожалуй, один из главных экспонатов музея. Трудовая книжка учительницы русского языка Нехаевой Александры Максимовны. Первая и последняя записи именно в этой школе. Символично, что знакомство с профессией у будущих педагогов начинается с этого документа.

Педагогические классы как дополнительное профильное образование

Неслучайно занятия в профильном классе проходят в этом кабинете. Два раза в неделю школьники дополнительно изучают психологию и педагогику.





Одиннадцатиклассницы Карина Ровда и Елена Вертинская также выбирают будущую профессию. Выпускницы примеряют и роль учителя.

Кроме обычных уроков, ученики педклассов посещают и дошкольные учреждения. Кстати, такая работа в профильных группах ведется уже 6 лет.

А вот в куренецкой средней школе педагогический класс в этом году появился впервые.