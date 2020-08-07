Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Президент вручил госнаграды медикам

Месяцами они боролись за чужие жизни, при этом рискуя собственной. Наши врачи все это время находились в самом очаге коронавирусной инфекции, спасали самых сложных пациентов, проводили круглые сутки на работе. Люди, благодарности в адрес которых никогда не будет много.





Во Дворце Независимости наградили медиков

И сегодня наших героев чествовали во Дворце Независимости. Очень радостно видеть медиков не в привычных средствах индивидуальной защиты, а, наконец, в платьях и костюмах. Все эти месяцы им было тяжело физически и морально. Но глядя на цифры статистики, хочется верить, что самое страшное позади. Люди и сами врачи возвращаются к привычной жизни. Наша система здравоохранения выдержала нехарактерную нагрузку, потому что в свое время сохранила все звенья: инфекционки, ФАПы, больницы в самых небольших районных центрах и главное специалистов. Наши врачи боролись за каждую жизнь.

Людмила Алампиева, медсестра Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:

"Были благодарности от родственников пациентов, которые тоже звонили, благодарили. Но для нас благодарность не главное. Главное, что они поправились, и то, что они выжили".

Вадим Мазур, завотделением 10-й клинической больницы г. Минска:

"Приобретен опыт, наработаны какие-то свои методики лечения, наработаны какие-то свои взгляды на эту патологию и меры, которые позволят принести помощь больным и обезопасить персонал".

Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":

"Одним из основных и первых этапов лечения тяжелых пневмоний является респираторная поддержка подачи кислорода. Для этого требовались точки доступа, увлажнение кислорода. Мы и днем, и ночью без выходных все это время. Более 50 тысяч объектов лечебных учреждений, т.е. больниц, оборудованы дополнительными точками. Результат этой работы в том, что наименьшее количество пациентов поступило на ИВЛ, соответственно спасли".





Герои нашего времени

Во Дворце Независимости впервые чествуют такую многочисленную группу представителей одной профессии. Президент поблагодарит каждого. Отдельно студентов старших курсов медвузов. Вместе с дипломированными специалистами они также боролись в очаге. Вот уж правда - выросла достойная смена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я очень рад, что вы постепенно, наши врачи (я всех называю врачами, кто был причастен к этой войне), постепенно возвращаетесь к привычной жизни. Можете,наконец,обнять своих детей, кто-то жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Убежден, разлука далась вам нелегко. Но в любом процессе есть как плюсы, так и минусы. Но вы добровольно пошли на это ради верности вашему профессиональному долгу. Вы рисковали собой. И речь не только про опасность заразиться COVID, но и про физические и эмоциональные нагрузки, про бессонные ночи у постели самых сложных пациентов. К сожалению, готовых рецептов лечения не было, нет и, как уже сегодня заявляют ВОЗовцы, вряд ли будет в мире".

Вместе мы справились вопреки всем критикам и недоброжелателям

"Подчеркиваю, недоброжелателям. Их было много, их остается много и их будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия - это не просто болезнь. Это политическая и, уже сегодня мы видим, экономическое даже не противостояние, а война. Все государства пытаются использовать эту болезнь для того, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится"

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Президент о расходах на медицину: экономить на этом нельзя

Александр Лукашенко заверил: на обновление материальной базы системы здравоохранения государство и впредь не пожалеет никаких денег. Материально врачей тоже поддержат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Медиков, которые боролись с коронавирусом, в последние дни заслуженно чествовали по всей стране, вы это знаете. Знаете, у меня великая мечта, неосуществимая. Я хотел бы пригласить, не знаю, куда только, потому что вас сотни тысяч, всех наших работников здравоохранения и поблагодарить. Но поскольку это невозможно было, я поручил всей вертикали власти, снизу доверху, встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с этой бедой. Я уже говорил, что на борьбу с коронавирусом государство потратило более полумиллиарда рублей. Мы небогатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя. Убежден, что и какие-то премиальные выплаты врачам, которые работают сутками, - тоже заслуженное поощрение. А в будущей пятилетке, вы знаете, поручено правительству среднюю заработную плату для медицинских работников поднять до 150 % в среднем по стране".



Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали

"Но, как вы понимаете не хуже меня, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт борьбы (это не работа была, это была борьба, это была война, как некоторые определяли). Накопив этот опыт, мы должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны в Беларуси не было. А если не дай бог что-то случится, чтобы мы, уже подготовленные, смогли стать вместе и защитить наш народ, вас прежде всего".

Инфекционисты, реаниматологи, врачи скорой помощи и лабораторной диагностики, медсестры из разных регионов Беларуси. Сегодня им вручены не только медали и ордена.

Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову

Впервые в стране присвоено почетное звание "Народный врач Беларуси". Его обладательИгорь Карпов. Профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ. Считай, полвека в медицине. Именно он в пиковый период возглавил работу по оказанию помощи пациентам. По сути, жил в регионах, рассматривал самые тяжелые случаи.

Игорь Карпов, профессор, народный врач Беларуси:

"Особенно для людей нашего поколения слово "народный", наверное, является высшей формой поощрения. Это замечательный термин, с которым наше поколение прожило, собственно говоря, всю нашу трудовую жизнь. Мне еще хочется сегодня сказать, что, наверно, то, что я сейчас стою здесь, это лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудному моменту, то, что оказывалась помощь на всех уровнях и она дошла до всех регионов Республики Беларусь, свидетельствует о том, что это действительно народная медицина. И что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь настоящими народными медиками. За это вам огромное-огромное спасибо".