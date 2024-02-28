Вплоть до отчуждения права собственности на квартиру - чем чреваты долги по ЖКХ

В 2023г. в Минске за неоплату услуг ЖКХ техническое обслуживание электрощита приостанавливали в 14810 жилых помещениях. Все эти квартиры обесточивали. Такие данные приводит агентство "Минск-Новости" со ссылкой наобъединение "Минское городское жилищное хозяйство".

Оказание услуги водоснабжения в минувшем году приостанавливали в 2198 жилых помещениях, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств- в 31квартире.

В МГЖХ уточнили, что приостановка предоставления услуг- не единственный способ воздействия на неплательщиков. Так, в прошлом году было удовлетворено 1764 ходатайства по поводу ареста финансов или имущества должников, в том числе хранящихся в банках; описи и изъятия имущества, находящегося у третьих лиц, ограничения права должников на выезд из страны идр.

Но самая крайняя мера воздействия на неплательщиков- отчуждение жилого помещения в судебном порядке. Если собственник в течение шести месяцев подряд без уважительных причин не вносит плату за ЖКУ, возмещение расходов на электроэнергию, местный исполнительный и распорядительный орган вправе в судебном порядке требовать отчуждения жилья такого собственника.

"До обращения в суд местный исполнительный и распорядительный орган направляет собственнику письменное предупреждение о необходимости погасить задолженность. Вслучае, если собственник жилого помещения не погасил в течение одного месяца с даты получения предупреждения задолженность по плате за ЖКУ, возмещению расходов на электроэнергию в полном объеме, а возможности погашения долга за счет иного имущества, находящегося в его собственности, не имеется, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд исковое заявление о понуждении собственника жилого помещения к возмездному отчуждению этого жилья",-объяснили в МГЖХ.

Там также добавили, что даже при принятии судом решения об отчуждении жилого помещения у должника еще есть шанс исправить ситуацию, погасив долг в течение года после вступления в силу этого решения.

Если этого не происходит, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд иск о принудительной продаже недвижимости. Когда суд примет такое решение, жилье выставляется на публичные торги. После реализации квадратных метров бывшему собственнику местным исполнительным и распорядительным органом в течение двух месяцев передается в собственность другое жилье, которое по общей площади меньше занимаемого и уступает ему по своим потребительским качествам. К слову, это помещение может находиться в другом населенном пункте. Также должнику выплачивается стоимость проданного жилья за вычетом стоимости передаваемого в собственность жилого помещения, затрат на отчуждение жилого помещения и погашение задолженности по плате за ЖКУ, возмещение расходов на электроэнергию.