Вправе ли наниматель отказать работнику в отпуске за свой счет - разъясняет специалист

В Беларуси заметно обновили Трудовой кодекс. Изменения затронули более 80 статей документа. Все они актуальны уже с 1 января. Выплата заработной платы не реже двух раз в месяц, дополнительный выходной и новый формат работы на дистанционке.

Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда работник идет в отпуск спонтанно, не по графику. Вправе ли наниматель отказать работнику в отпуске за свой счет? С этим вопросом корреспонденты АТН обратились к консультанту главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяне Рахубо.