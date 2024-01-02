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Вправе ли наниматель отказать работнику в отпуске за свой счет - разъясняет специалист
В Беларуси заметно обновили Трудовой кодекс. Изменения затронули более 80 статей документа. Все они актуальны уже с 1 января. Выплата заработной платы не реже двух раз в месяц, дополнительный выходной и новый формат работы на дистанционке.
Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда работник идет в отпуск спонтанно, не по графику. Вправе ли наниматель отказать работнику в отпуске за свой счет? С этим вопросом корреспонденты АТН обратились к консультанту главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяне Рахубо.
"В коллективныхдоговорах и других локальных актах может быть предусмотрена конкретная уважительная причина (вступление в брак, рождение ребенка, смерть близких родственников). В таком случае, как я понимаю, наниматель обязан будет предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Но какие-то другие причины, о которых может заявить работник, оценивает наниматель. Императивно сказать, что наниматель обязан, нельзя", - пояснила специалист.
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