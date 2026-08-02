Врач-неонатолог из Борисова стала феноменом интернета

Когда мы слышим слова "булочка", или "окорочок", первое, что приходит в голову - это запах свежей выпечки или уютный ужин. Но в Борисовском роддоме эти слова звучат в другом контексте.

Речь идет о враче-неонатологе Александре Борисенко. "Директор", "бабулечка", "пирожок" - именно так доктор ласково называет своих маленьких пациентов. Ее "распаковки" младенцев из многослойных пеленок уже разобрали на мемы, а ролики набирают миллионы просмотров.

"В различных исследованиях говорится о том, что дети, с которыми постоянно разговаривали с младенческого возраста, знают чуть ли не на 1 тыс. слов больше. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети болботали без умолку, можно с ними разговаривать. А вообще я всем говорю, что детей нужно воспринимать как личность, это маленький человек со своими "хочу", "не хочу", - поделилась неонатолог Борисовского роддома Александра Борисевич.

То, что для Александры было рутинными осмотрами, для пользователей интернета оказалось лучшей терапией. О том, как доктор из обычного роддома стала звездой интернета, смотрите 2 августа в 21:00 в "Главном эфире" на "Беларусь 1".