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Врач - акушер-гинеколог и заведующая Ирина Шиптенко 24 года помогает малышам появиться на свет
Профессия медработника многогранна. Специалисты самых разных направлений всегда на страже нашего здоровья. А кто-то, например, ежедневно приветствует новые жизни, пришедшие в наш мир. Это как раз о герое нашего следующего репортажа.
Медикам в семье был особый почет. Именно поэтому Ирина Шиптенко выбрала для себя такую нужную, благородную и ответственную профессию. Уже 24 года врач - акушер-гинеколог и заведующая отделением 3-й клинической больницы помогает малышам появиться на свет. Да, работа моментами непредсказуемая, но в этом есть свое очарование.
Акушерство и гинекология - это не плановая специальность, это экстренная помощь. День, конечно, планируется: какая-то работа с документами, буквально полчаса административные моменты, потом планируется обход и осмотр больных. Но в этот плановый порядок часто вмешиваются неожиданные ситуации. Могут поступать пациенты, могут быть экстренные ситуации, могут быть экстренные операции.
Каждый день в роддоме 3-й клиники рождается около десяти деток. Для будущих и новоиспеченных мам здесь есть 85 коек. 40 из них - для женщин с диагнозом COVID-19. Это отделение как раз под шефством Ирины Шиптенко. Сегодня там находится 20 человек. Каждой молодой маме требуется внимание. Поэтому профессия обязывает быть по-женски чуткой, быть и психологом, и хорошим специалистом одновременно.
Когда я выбирала будущую профессию, одна из врачей мне сказала, что это работа с молодыми женщинам, чего нет в другой специальности. Молодые женщины ориентированы на какую-то перспективу. Они с тобой это обсуждают - будущую жизнь, будущее страны, будущее их семей, детей. Т.е. разговор о будущем идет.
О будущем говорит и с молодыми специалистами. В профессии нет случайных людей – это наверняка. Те, кто проявляет смелость, стойкость, инициативу, умеет брать на себя ответственность и горит желанием помочь пациенту - это и есть врач по призванию.
Вот эти девочки, что приходят (мальчиков сейчас как-то очень мало), способны работать сверх тех возможностей, которые, они считали раньше, у них есть. Т.е. человек говорит, все, я больше не могу – не могу и продолжает работать, понимая, что он еще может. Не все на это способны. Кто остался в этой профессии 5, 10 и более лет, достоин восхищения. Не все способны работать так долго в медицине, особенно в стационаре.
Врачи, ученые-медики, младший и средний персонал. Многие сегодня свой профессиональный праздник встречают на работе. За каждым из них самоотверженный труд, который ведет вперед белорусскую медицину и помогает строить здоровое будущее нашей страны. И это достойно слов благодарности и восхищения.
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