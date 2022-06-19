Врач - акушер-гинеколог и заведующая Ирина Шиптенко 24 года помогает малышам появиться на свет

Вот эти девочки, что приходят (мальчиков сейчас как-то очень мало), способны работать сверх тех возможностей, которые, они считали раньше, у них есть. Т.е. человек говорит, все, я больше не могу – не могу и продолжает работать, понимая, что он еще может. Не все на это способны. Кто остался в этой профессии 5, 10 и более лет, достоин восхищения. Не все способны работать так долго в медицине, особенно в стационаре.

Ирина Шиптенко, акушер-гинеколог, завотделением № 1 клинической больницы № 3 г. Минска