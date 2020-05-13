Врач-инфекционист о методах лечения коронавируса в Беларуси

Сейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата, который позволит окончательно победить болезнь, пока рано. Поэтому параллельно медики осваивают перспективные методики лечения COVID-19.



Вопросы по методам лечения коронавируса в нашей стране зададим врачу-инфекционисту, ассистенту кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрию Литвинчуку (видео).





