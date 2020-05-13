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Врач-инфекционист о методах лечения коронавируса в Беларуси

Сейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата, который позволит окончательно победить болезнь, пока рано. Поэтому параллельно медики осваивают перспективные методики лечения COVID-19.

Вопросы по методам лечения коронавируса в нашей стране зададим врачу-инфекционисту, ассистенту кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрию Литвинчуку (видео).


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