Ему 30 и он доктор в самом сложном отделении столичной клиники. Он часть команды трансплантологов. А его коллеги - медицинские светила и отец-профессор. Врач-хирург Дмитрий Федорук - герой проекта Агентства теленовостей "Наши". Смотрите сегодня после "Панорамы".



