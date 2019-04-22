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Врач-хирург Дмитрий Федорук - герой проекта Агентства теленовостей "Наши"

Ему 30 и он доктор в самом сложном отделении столичной клиники. Он часть команды трансплантологов. А его коллеги - медицинские светила и отец-профессор. Врач-хирург Дмитрий Федорук - герой проекта Агентства теленовостей "Наши". Смотрите сегодня после "Панорамы".

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