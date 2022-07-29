Врач назвала 6 болезней, которые могут спровоцировать бессонницу

Люди, перенесшие ковид, часто жалуются на проблемы со сном. Однако бессонницу могут спровоцировать и другие серьезные заболевания. О том, из-за чего может нарушиться сон, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала врач-сомнолог Евгения Тимошенко.

По словам специалиста, серьезные проблемы со сном действительно часто наблюдаются у переболевших коронавирусом людей. В медицине есть такое понятие, как "постковидный синдром". Он включает в себя много составляющих, и бессонница - один из них.

"При ковидной инфекции идет поражение плоского эпителия, который выстилает все сосуды, органы, ткани, в том числе сосуды головного мозга, что может приводить к нарушениям и к бессоннице, - рассказала врач-сомнолог. - После перенесенного заболевания нарушаются метаболические процессы в тканях и клетках организма, в коре головного мозга. Это также может вызывать бессонницу. Плюс ковидная инфекция вызывает стресс в человеческом организме и повышенный уровень тревожности".

Ведь человек не знает, как ковид проявится у именно у него - известны случаи, когда даже молодые люди переносили болезнь тяжело. Поэтому, естественно, повышается тревожность, а это влияет на сон.

Мне приходилось видеть случаи, когда при ковидной инфекции люди принимали антидепрессанты. Евгения Тимошенко

Бессонница - это обширное понятие. "Существует как нозологическая форма бессонницы (инсомния, парасомния), так и бессонница, связанная с нарушением функционирования организма, то есть с какими-то заболеваниями", - пояснила специалист. В последнем случае расстройство сна может развиваться в связи с повышением стрессовых нагрузок, нервных перенапряжений.Бессонница может наблюдаться у пациентов с синдромом хронической боли, то есть если у нас что-то болит, мы обычно плохо спим.

Часто причинами бессонницы являются такие болезни, как тиреоидит, ГЭРБ, судорожный синдром. Также к отсутствию сна могут приводить облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, варикозная болезнь, которая проявляется болями в ногах.

"Бессонница - это такое сборное понятие, в причине которого надо разбираться и тогда уже искать методы лечения", - отметила врач-сомнолог.