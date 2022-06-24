Врач-психотерапевт Оксана Пальчик - гостья программы "Скажинемолчи"

Мужчины обращаются часто, если в процентном соотношении, то это процентов 30 будут мужчины. Но я думаю, что дело не в том, что они меньше страдают от психоэмоциональных расстройств, просто они склонны говорить себе, что я должен справиться сам, я сильный, и именно это препятствует их обращению.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт