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Врач-психотерапевт Оксана Пальчик - гостья программы "Скажинемолчи"

Число случаев психических заболеваний из-за пандемии во всем мире увеличилось на 25 %. Как этот факт себя проявляет на практике? Правда ли, что с возрастом риск психических расстройств снижается? Что такое психосоматика? Об этом и не только сегодня говорили в студии программы "Скажинемолчи".

Оксана Пальчик, гостья программы "Скажинемолчи"

Врач-психотерапевт Оксана Пальчик также рассказала, можно ли избавиться от тревоги за неделю и вылечить психические расстройства без таблеток, о шагах к выздоровлению при алкоголизме и лечении онлайн.

Мужчины обращаются часто, если в процентном соотношении, то это процентов 30 будут мужчины. Но я думаю, что дело не в том, что они меньше страдают от психоэмоциональных расстройств, просто они склонны говорить себе, что я должен справиться сам, я сильный, и именно это препятствует их обращению.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт

Почему не стоит затягивать с обращением к психотерапевту при психоэмоциональных расстройствах и как состояние нервной системы влияет на общее здоровье человека? Полный выпуск программы доступен на YouTube-канале.

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