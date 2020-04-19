3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Врач-пульмонолог третьей минской больницы вылечилась от COVID-19
Сейчас расскажем о докторе, чье истинное призвание лечить! Левко Юлия Александровна - врач-пульмонолог третьей столичной больницы. Она одна из первых медиков, кто так же стал COVID-положительным. Ее болезнь протекала достаточно легко. 18 дней Юлия провела на больничной койке в 6-й минской клинике. А сегодня она абсолютно здорова и снова противостоит пандемии уже по долгу службы.
Во имя здоровья своих близких, родных и, конечно же, пациентов врач фактически самоизолировалась на работе. История одной болезни, которая сделала сильнее отдельного доктора и еще больше сплотила все медицинское сообщество, в материале Александра Хоровца.
Юлия Александровна Левко. Врач-пульмонолог третьей столичной больницы. В профессии 7 лет. 3 года отработала в поликлинике, еще полтора на скорой помощи. 27 марта ей поставили диагноз COVID+.
18 дней Юля провела на больничной койке. 13 апреля все тесты показали отрицательный результат. И уже 14 апреля доктор вновь оказалась там, где необходима ее помощь - в своем пульмонологическом отделении.
Сегодня у доктора 36 пациентов. В основном с пневмониями. Только на обход больных врачу необходимо около четырех часов. Юлия признается: единственное, что немного сковывает ее работу, - противочумный костюм.
Следить за личной гигиеной, нельзя пренебрегать рекомендациями медиков. Это единственное пожелание от доктора, которого болезнь сделала еще сильнее. И залог здоровья каждого белоруса прописан в одном предложении, где ошибка в пунктуации угрожает не двойкой, а перспективой оказаться на больничной койке.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера