Врач-пульмонолог третьей минской больницы вылечилась от COVID-19

Сейчас расскажем о докторе, чье истинное призвание лечить! Левко Юлия Александровна - врач-пульмонолог третьей столичной больницы. Она одна из первых медиков, кто так же стал COVID-положительным. Ее болезнь протекала достаточно легко. 18 дней Юлия провела на больничной койке в 6-й минской клинике. А сегодня она абсолютно здорова и снова противостоит пандемии уже по долгу службы.



Во имя здоровья своих близких, родных и, конечно же, пациентов врач фактически самоизолировалась на работе. История одной болезни, которая сделала сильнее отдельного доктора и еще больше сплотила все медицинское сообщество, в материале Александра Хоровца.



Юлия Александровна Левко. Врач-пульмонолог третьей столичной больницы. В профессии 7 лет. 3 года отработала в поликлинике, еще полтора на скорой помощи. 27 марта ей поставили диагноз COVID+.



18 дней Юля провела на больничной койке. 13 апреля все тесты показали отрицательный результат. И уже 14 апреля доктор вновь оказалась там, где необходима ее помощь - в своем пульмонологическом отделении.







Сегодня у доктора 36 пациентов. В основном с пневмониями. Только на обход больных врачу необходимо около четырех часов. Юлия признается: единственное, что немного сковывает ее работу, - противочумный костюм.



Следить за личной гигиеной, нельзя пренебрегать рекомендациями медиков. Это единственное пожелание от доктора, которого болезнь сделала еще сильнее. И залог здоровья каждого белоруса прописан в одном предложении, где ошибка в пунктуации угрожает не двойкой, а перспективой оказаться на больничной койке.



