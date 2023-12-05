Врач рассказал о травмах, которые можно получить при катании на тюбинге

В зимний период в центр сочетанной травмы ежедневно поступают дети, в основном с повреждениями после катания на тюбинге. Об этом рассказал врач-нейрохирург Республиканского центра детской нейрохирургии Максим Мелешко, пишет агентство "Минск-Новости".

"Катаясь на тюбингах, дети чаще всего получают черепно-мозговые травмы легкой степени. В течение нескольких суток им требуется симптоматическое лечение", - отметил Мелешко.

По словам специалиста, в 2023-м в центр не поступали дети с более тяжелыми тюбинговыми травмами. Однако в предыдущие годы здесь лечили детей и с переломами костей черепа, и с ушибами головного мозга, и с внутричерепными гематомами. Некоторым потребовались нейрохирургические вмешательства.

"Катание на тюбинге очень распространено среди детей и взрослых, - продолжил Мелешко. - Вместе с тем это коварный снаряд, который развивает очень высокую скорость и практически неуправляем. Если лыжник может маневрировать во время спуска, то тюбинг едет туда, куда ему вздумается. В итоге - травмы, которых можно избежать, если перейти на менее опасные виды зимнего отдыха - катание на лыжах, санках, коньках".

Фанатам тюбинга врач посоветовал кататься на специально оборудованных трассах - в Логойске, Силичах, Раубичах.

"Такие трассы сделаны с уклоном не более 20 %, без трамплинов, ямок, - пояснил Мелешко. - Спускаясь с горы, убедитесь, чтобы в конце трассы не было препятствий, - к нам очень часто попадают пациенты, которые врезались в столбы, деревья, кусты, кто-то даже умудрился въехать на автомобильную стоянку. Кроме того, убедитесь, что человек, съезжавший до вас, покинул маршрут. Очень часто к нам попадают и те, кого тюбинг сбил".

Врач также предупредил взрослых о том, что дошколятам нельзя самостоятельно кататься на тюбингах:"Тюбинг очень гибкий, упругий. Некоторые дети с 4-5 лет катаются самостоятельно… К нам поступают пациенты такого возраста, которые ехали сами, наехали на небольшую ямку, на трамплин, - вылетели. Поэтому им можно ездить только в сопровождении взрослых. И это должен быть двухместный тюбинг!"