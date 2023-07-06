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Врач рассказал, почему опасно принимать антибиотики при кишечной инфекции

Врач рассказал, почему опасно принимать антибиотики при кишечной инфекции

Многие из нас по привычке принимают антибиотики, если почувствуют первые симптомы кишечного недомогания. Однако врачи не рекомендуют такой подход к проблеме:

Дело в том, что только часть кишечных инфекций вызывают бактерии, в основном же они связаны с вирусами, на которые антибиотики не действуют, либо с токсинами, поступающими с пищей. В этом случае антибиотики нарушают естественную микрофлору кишечника, что существенно замедляет выздоровление и восстановление нормальной функции ЖКТ.
Александра Жуковская, врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска

"Поэтому при первых же признаках острой кишечной инфекции - высокая температура, боль в желудке, понос, слабость, тошнота, рвота, а в некоторых случаях сыпь, судороги - лучше обратиться к врачу за квалифицированной помощью", - говорит врач.

Фото: pexels.com

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