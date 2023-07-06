Врач рассказал, почему опасно принимать антибиотики при кишечной инфекции

Дело в том, что только часть кишечных инфекций вызывают бактерии, в основном же они связаны с вирусами, на которые антибиотики не действуют, либо с токсинами, поступающими с пищей. В этом случае антибиотики нарушают естественную микрофлору кишечника, что существенно замедляет выздоровление и восстановление нормальной функции ЖКТ.

Александра Жуковская, врач профилактической медицины Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска