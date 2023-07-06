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Врач рассказал, почему опасно принимать антибиотики при кишечной инфекции
Многие из нас по привычке принимают антибиотики, если почувствуют первые симптомы кишечного недомогания. Однако врачи не рекомендуют такой подход к проблеме:
Дело в том, что только часть кишечных инфекций вызывают бактерии, в основном же они связаны с вирусами, на которые антибиотики не действуют, либо с токсинами, поступающими с пищей. В этом случае антибиотики нарушают естественную микрофлору кишечника, что существенно замедляет выздоровление и восстановление нормальной функции ЖКТ.
"Поэтому при первых же признаках острой кишечной инфекции - высокая температура, боль в желудке, понос, слабость, тошнота, рвота, а в некоторых случаях сыпь, судороги - лучше обратиться к врачу за квалифицированной помощью", - говорит врач.
Фото: pexels.com
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