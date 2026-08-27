Врачи назвали способы профилактики сколиоза у детей

Каждый четвертый белорусский школьник имеет проблемы со здоровьем. Одни из самых распространенных заболеваний - нарушения осанки и сколиоз.

По результатам исследования, в среднем 10 часов в сутки ребенок проводит в сидячем положении. Позвоночник при таком долгом состоянии испытывает нагрузку и в результате может привести к развитию сколиоза.

Чаще всего он формируется в периоды интенсивного роста ребенка. Первые симптомы могут проявиться уже в 5-7 лет, а пик болезни приходится на подростковый возраст.

Лучший способ для сохранения здоровой осанки - регулярные занятия спортом.

"Из способов укрепления мы предлагаем бассейн два раза в неделю, упражнения со своим весом: подтягивания, отжимания, пресс, планка, брусья - это все разрешено без каких-либо ограничений", - рассказал врач - травматолог-ортопед УЗ "25-я городская детская поликлиника г. Минска" Илья Кравцов.

Особое внимание родителям стоит обратить на школьный рюкзак и на то, как сидит ребенок за столом. Чтобы сохранить нейтральное положение тела, угол в коленях, в тазобедренном суставе и локтях должен составлять 90 градусов - так снижается нагрузка на мышцы и сохраняется осанка.