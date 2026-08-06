Врачи советуют помнить о правилах безопасности во время аномальной жары

Знойная жара испытывает на прочность белорусов. На юге страны побиты температурные рекорды за последние 90 лет. Столбик термометра в Гомельской области приближается к 40 градусам.

Чтобы не стать жертвой теплового удара, врачи советуют помнить о правилах безопасности. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями.

Все экстренные службы Гомельской области переведены на усиленный режим работы. ГАИ рекомендует водителям быть особенно внимательными за рулем. При первых признаках усталости или сонливости следует остановиться и отдохнуть. Важно следить за состоянием здоровья и пешеходам.

Кристина Матюшенко, завотделением дневного пребывания Гомельской центральной городской поликлиники:

"Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны помнить о том, что нахождение на открытом пространстве во время жары плохо сказывается на их состоянии, поэтому для них должны быть условия труда в хорошо проветриваемых помещениях, а на улице они должны избегать пиковой жары. Нужно соблюдать питьевой режим, но учитывать то, что могут быть отеки, и тогда уже подбирать режим согласно их заболеванию так, чтобы придерживаться терапии, назначенной доктором".

Высока вероятность возникновения пожаров в лесах Гомельской области. В семи районах - Житковичском, Ельском, Мозырском, Калинковичском, Наровлянском, Петриковском и Светлогорском - введен запрет на посещение лесных массивов. В остальных районах Гомельщины посещение ограничено.