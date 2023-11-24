3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Врачи Беларуси и России провели операцию ребенку с деформацией позвоночника
Врачи Беларуси и России в рамках союзной программы "Спинальные системы"провели операцию ребенку с деформацией позвоночника. Об этомпишет "Беларусь сегодня"со ссылкой на официальный сайтМинистерства здравоохранения нашей страны.
Главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков рассказал:"Сегодня была выполнена совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга операция мальчику девяти лет с деформацией позвоночника. Это врожденная аномалия развития. Была применена технология, методология которой разработана нашими партнерами из Санкт-Петербурга. На основании созданной модели деформированного позвоночника были созданы специальные шаблоны для установки опорных элементов по запланированной схеме операции. Это позволило как сократить время вмешательства примерно на полтора часа, так и максимально контролировать возникновение технологических осложнений, связанных с установкой опорных узлов. Важно, что во время операции использовали комплект индивидуальных конструкций спинальных систем, которые были разработаны белорусской стороной".
Хирургическое вмешательство осуществила команда врачей - Дмитрий Тесаков и специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург) под руководством директора, доктора медицинский наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Виссарионова.
В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что установленная специальная имплантируемая металлоконструкция поможет провести коррекцию деформации позвоночника. Если этого не сделать, то у ребенка назреет проблема возникновения серьезных неврологических, ортопедических и других осложнений.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ