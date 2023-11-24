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Врачи Беларуси и России провели операцию ребенку с деформацией позвоночника

Врачи Беларуси и России провели операцию ребенку с деформацией позвоночника

Врачи Беларуси и России в рамках союзной программы "Спинальные системы"провели операцию ребенку с деформацией позвоночника. Об этомпишет "Беларусь сегодня"со ссылкой на официальный сайтМинистерства здравоохранения нашей страны.

Главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков рассказал:"Сегодня была выполнена совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга операция мальчику девяти лет с деформацией позвоночника. Это врожденная аномалия развития. Была применена технология, методология которой разработана нашими партнерами из Санкт-Петербурга. На основании созданной модели деформированного позвоночника были созданы специальные шаблоны для установки опорных элементов по запланированной схеме операции. Это позволило как сократить время вмешательства примерно на полтора часа, так и максимально контролировать возникновение технологических осложнений, связанных с установкой опорных узлов. Важно, что во время операции использовали комплект индивидуальных конструкций спинальных систем, которые были разработаны белорусской стороной".

Хирургическое вмешательство осуществила команда врачей - Дмитрий Тесаков и специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург) под руководством директора, доктора медицинский наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Виссарионова.

В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что установленная специальная имплантируемая металлоконструкция поможет провести коррекцию деформации позвоночника. Если этого не сделать, то у ребенка назреет проблема возникновения серьезных неврологических, ортопедических и других осложнений.

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