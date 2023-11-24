Врачи Беларуси и России провели операцию ребенку с деформацией позвоночника

Врачи Беларуси и России в рамках союзной программы "Спинальные системы"провели операцию ребенку с деформацией позвоночника. Об этомпишет "Беларусь сегодня"со ссылкой на официальный сайтМинистерства здравоохранения нашей страны.



Главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения, ведущий научный сотрудник лаборатории последствий повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков рассказал:"Сегодня была выполнена совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга операция мальчику девяти лет с деформацией позвоночника. Это врожденная аномалия развития. Была применена технология, методология которой разработана нашими партнерами из Санкт-Петербурга. На основании созданной модели деформированного позвоночника были созданы специальные шаблоны для установки опорных элементов по запланированной схеме операции. Это позволило как сократить время вмешательства примерно на полтора часа, так и максимально контролировать возникновение технологических осложнений, связанных с установкой опорных узлов. Важно, что во время операции использовали комплект индивидуальных конструкций спинальных систем, которые были разработаны белорусской стороной".