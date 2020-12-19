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Врачи Гродно оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19
В нынешней ситуации важно, чтобы люди понимали, им есть на кого положиться. Медики постоянно оттачивают свое мастерство.
Сегодня гродненские врачи шлифовали навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19. Мастер-класс принимала университетская клиника при Гродненском государственном медицинском университете. Сюда прибыла команда из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: 5 врачей анестезиологов-реаниматологов и 3 медицинских сестры. Курс состоял из двух частей. В теоретической медики говорили об основах респираторной поддержки пациентов с тяжелыми формами коронавируса и далее закрепляли знания на практике с использованием манекенов.
Специалисты, которые сегодня прошли обучение, смогут делиться опытом с коллегами всей области. Отметим, это уже не первый выездной семинар. На прошлой неделе специалисты Минского НПЦ посетили Гомельскую областную больницу.
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