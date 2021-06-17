В честь праздника врачи из всех регионов Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета - Дворец Независимости. Это люди, которые в прямом смысле спасают наши с вами жизни. Почти 500 дней они трудятся в пандемических условиях. Белорусский подход к борьбе с COVID-19 доказал свою эффективность. Сегодня вместо 35 тысяч перепрофилированных мест в больницах республики остается 11 тысяч. И за все полтора года работы в сложной эпидситуации не прекращали оказывать узкоспециальную помощь.