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Врачи напомнили, кому из школьников к 1 сентября нужно предоставить медсправку о состоянии здоровья

Врачи напомнили, кому из школьников к 1 сентября нужно предоставить медсправку о состоянии здоровья

Медучреждения Минска активно принимают маленьких пациентов перед новым учебным годом. Врачи напоминают, что к 1 сентября предоставить документ о состоянии здоровья должны первоклассники, а также дети, которые впервые идут в детский сад. От остальных учащихся, в том числе дошкольников, справку ждут после окончания срока предыдущей.

В нашем учреждении здравоохранения ажиотажа с получением медицинской справки о состоянии здоровья в учреждение образования в настоящее время не наблюдается, поскольку в течение всего календарного года равномерно после проведения диспансеризации ребенка, которая проводится, как правило, в месяц его рождения, такая справка выдается. Срок действия этой справки составляет из 6 до 12 месяцев. Таким образом, это дает возможность врачам - педиатрам участковым индивидуально подойти к каждому пациенту, дать ему полноценные рекомендации.
Анна Котова, главный врач детской поликлиники № 6 г. Минска

В медсправке есть информация о болезнях ребенка, группе здоровья для урока физической культуры, а еще рекомендации по рассадке в учебном классе.

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