Врачи напомнили, кому из школьников к 1 сентября нужно предоставить медсправку о состоянии здоровья

В нашем учреждении здравоохранения ажиотажа с получением медицинской справки о состоянии здоровья в учреждение образования в настоящее время не наблюдается, поскольку в течение всего календарного года равномерно после проведения диспансеризации ребенка, которая проводится, как правило, в месяц его рождения, такая справка выдается. Срок действия этой справки составляет из 6 до 12 месяцев. Таким образом, это дает возможность врачам - педиатрам участковым индивидуально подойти к каждому пациенту, дать ему полноценные рекомендации.

Анна Котова, главный врач детской поликлиники № 6 г. Минска