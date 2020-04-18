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Врачи обратились к белорусам с призывом следить за своим здоровьем
Помимо нынешних пасхальных впереди белорусов ждут и большие выходные. В период праздников главное - не забывать о своем здоровье! Сейчас за самочувствием нужно следить самым внимательным образом. С таким призывом к белорусам обратились врачи. Сегодня на то, чтобы оказать помощь и проконсультировать людей, ориентированы все органы власти - от сельсоветов до исполкомов. И, безусловно, все учреждения здравоохранения. А мы еще раз напоминаем: в случае малейших сомнений не ждите, обратитесь к врачу как можно раньше. Этим вы поможете и медикам.
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