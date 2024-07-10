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Врачу-хирургу из Бобруйска вынесен приговор
Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Бобруйска, врача-хирурга, которому инкриминировано ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
На судебном заседании было установлено, что врач-хирург, работая в одном из учреждений здравоохранения Бобруйска, 11 июля 2022 года во время оперативного вмешательства по удалению болезненно измененного желчного пузыря (холецистэктомия) в нарушение общепризнанной тактики проведения таких операций повредил пациентке внепеченочные желчные протоки и не выявил указанные повреждения.
В итоге женщине 1966 года рождения причинены по неосторожности тяжкие телесные повреждения.
После операции для предотвращения развития угрожающих жизни последствий женщине потребовалось проведение еще двух оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Во время повторной релапаротомии повреждение внепеченочного участка желчевыводящих путей 25 июля 2022 года было диагностировано и устранено.
Несмотря на принятые меры, у пациентки обострилась имевшаяся хроническая ишемическая (атеросклеротическая) болезнь сердца, протекавшая на фоне артериальной гипертензии, от которой она в результате острой сердечной недостаточности 1 августа 2022 года скончалась в Могилевской областной клинической больнице.
На судебном заседании обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью.
С учетом предоставленных государственным обвинителем доказательств суд Кировского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год со штрафом в размере 100 базовых величин.
Приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован обвиняемым в части назначенного судом наказания.
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