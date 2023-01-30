Вращение твердого внутреннего ядра Земли может измениться на противоположное

Вращение твердого внутреннего ядра Земли недавно замедлилось практически полностью и может измениться на противоположное. К такому выводу пришли ученые Пекинского университета. С чем это связано и какие последствия ждут планету - об этом пишет РИА Новости.

Тайны глубин

Факт Земля состоит из нескольких слоев. Мы живем на внешнем и самом тонком - земной коре. Под ней находится пластичная, но в целом твердая мантия. Затем - внешнее ядро из жидкого железа. И наконец в самом центре - внутреннее ядро, горячий плотный шар из твердого железа и никеля размером с Плутон.

Практически все данные о структуре планеты ученые получают из наблюдений за распространением сейсмических волн, возникающих при землетрясении. По отклонениям и изменению их скорости геофизики определяют границы между глубинными оболочками, а также судят о составе внутренних слоев.

Сдвиг вращения

Земля вращается с запада на восток, совершая полный оборот за 24 часа. Теоретически внутреннее ядро может двигаться чуть быстрее или медленнее, поскольку оно не соединено жестко с твердой мантией.

Измерения показали, что внутреннее ядро вращается примерно на один градус в год быстрее, чем остальная Земля, но скорость меняется.

Ученые выяснили, что с 2009-го различий по времени в прохождении волн практически нет. Значит, ядро остановилось. Возможно, это связано с предстоящим изменением направления его вращения относительно мантии.



По оценкам, так происходит каждые 35 лет. Предыдущий "разворот" был в начале 1970-х.





"Сердце" Земли

Внутреннее ядро, "сердце" Земли играет важную роль в глубинной динамике, прежде всего в генерации магнитного поля, защищающего планету от губительного космического излучения. Без этого щита зарождение и развитие жизни было бы невозможно.

Считается, что магнитное поле порождают электрические токи, возникающие при конвекции жидкого металла внешнего ядра вокруг твердого "сердечника". Это своего рода динамо-машина. Флуктуации возможны из-за магнитного момента внешнего ядра и гравитационного торможения мантии.

По расчетам, даже небольшого дисбаланса электромагнитных и гравитационных сил достаточно, чтобы замедлить, а затем обратить вспять вращение внутреннего ядра.

Недаром это совпадает с 60-70-летними циклами колебаний магнитного поля и продолжительности суток (микросекундные аномалии).

Ученые проанализировали ядерные испытания

Геофизики год назадпроанализировали данные, полученные большой сейсмической антенной (LASA) ВВС США в Монтане после советских подземных ядерных испытаний 1971-1974 годов на Новой Земле, и увидели, что скорость вращения внутреннего ядра была примерно на 0,29 градуса в год больше, чем у мантии.

Применив тот же подход к атомным взрывам на Аляске в 1969-м и 1971-м, они получили обратный результат: скорость ядра оказалась на 0,1 градуса в год меньше, чем у остальной Земли.

На основании этого геофизики сделали вывод, что в 1971 году внутреннее ядро стало вращаться в другую сторону. По их модели, такие "развороты" случаются примерно раз в шесть лет. Интересно, что и у колебаний продолжительности суток есть такие же, более короткие циклы.

Новые исследования должны добавить ясности. И жизни на планете это не угрожает в любом случае.

"То, что происходит, не до конца понятно, но изменения, которые мы заметили, вполне допустимы", - считает профессор Видейл, которого цитирует The Wall Street Journal.

А некоторые ученые считают, что внутреннее ядро вообще неподвижно, объясняя разницу во времени прохождения волн неровностями его поверхности.