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Временная переправа через реку Рову в Борисовском районе открыта
Движение, как и планировали, открыто. Строительство временной переправы через реку Рову на трассе под Борисовом завершено. Два недели назад на автодороге обрушился мост.
Главная задача перед дорожниками и администрацией была максимально быстро восстановить трафик по дороге республиканского масштаба. Новая переправа выполнена из модульных железных конструкций. По словам специалистов, они предназначены для быстрой сборки. Дорога соответствует стандартам и рассчитана на плотность движения по этому направлению.
Главное условие - обеспечение плавности въезда автомобилей с подходов на мост на весь период эксплуатации временной переправы. К концу года конструкцию разберут, а на месте старого моста возведут новый.
При этом по-прежнему существуют варианты объезда аварийного участка. При желании водители могут воспользоваться ими. Объезд организован по двум маршрутам: отдельно для большегрузов и автотранспортных средств массой до 20 тонн.
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