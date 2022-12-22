Временный приют и психологическая помощь. Кризисный центр для мигрантов открылся в Витебске

Белорусский Красный Крест обеспечивает одеждой в том числе, если это необходимо, средствами гигиены, мы обеспечиваем продуктами питания, чтобы люди жили автономно и ни в чем не нуждались. И дальше помогаем, вместе с нашими управлениями по социальной защите оказываем помощь в трудоустройстве таких людей.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста