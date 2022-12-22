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Временный приют и психологическая помощь. Кризисный центр для мигрантов открылся в Витебске

В Витебске открылся кризисный центр для вынужденных мигрантов. В Беларуси он стал четвертым. Центр поможет решить проблему обеспечения переселенцев временным жильем. Для этих целей оборудовано помещение площадью 116 квадратных метров. Здесь разместилось несколько спальных комнат, в том числе с детским оборудованием, также есть благоустроенная кухня и гостиная. Ремонт сделан Витебской областной организацией Белорусского Красного Креста при помощи государственных и частных организаций. Временный приют, а также социально-психологическую помощь могут получать до 20 человек.

Белорусский Красный Крест обеспечивает одеждой в том числе, если это необходимо, средствами гигиены, мы обеспечиваем продуктами питания, чтобы люди жили автономно и ни в чем не нуждались. И дальше помогаем, вместе с нашими управлениями по социальной защите оказываем помощь в трудоустройстве таких людей.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
Приоритет нашего государства - это все-таки забота о людях независимо от их национальности, вероисповедания, расы. Люди требуют помощи, и мы эту помощь должны оказать.
Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома

В Витебскую область только из Украины за 10 месяцев прибыли более 350 граждан, которые обратились с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища на территории Беларуси. Значительная часть обратившихся - женщины с детьми, нуждающиеся во временном жилье.

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