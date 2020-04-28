Временный запрет на посещение лесов введен в 84 районах Беларуси

Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Полностью закрыты массивы Брестской, Гомельской и Гродненской областей. В столичном регионе запрет коснулся уже 19 районов. Верхнедвинский первым из Витебской области попал в этот список. Основная причина возгораний - человеческий фактор. Поэтому ходить в лес временно запрещено. Напомним, за нарушение ограничительных мер предусмотрен штраф.





