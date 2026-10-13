"Время будет веселое": Синковец о топливном кризисе в Европе

Министерство юстиции Эстонии заявило, что на одной из заправок за несколько десятков раз украли 67 тыс. л топлива. Местные, по предположению ведомства, продают его дешевле. Почему настал такой масштабный кризис, в эфире "Первого информационного" рассказал политический эксперт Антон Синковец.

"Самый главный вопрос: как они это посчитали и кто приложил к этому руку? Откуда такая точная цифра?" - поинтересовался эксперт.

Что известно точно: "Хранилища в Европе стремительно пустеют и не успевают пополняться. Газовая отрасль немного просела, и уже официально ожидаемый дефицит на эту зиму - до 15-20 %, который как-то нужно будет дозамещать другими видами топлива. Порядка 73 % хранилищ лишь заполнены. Время будет веселое: если нехватка ресурса любого имеется, то это ажиотаж и, соответственно, горячие игры вокруг распределения имеющихся средств".

"Нужно четко понимать, какие ресурсы имеются для того, чтобы обеспечить ту самую безопасность, о которой они говорят. И здесь, давайте смотреть правде в глаза, этих ресурсов нет. Нет там месторождений каких-то крупных, с лесом тоже они странно себя ведут, и это парадоксально. Те технологии, которые, допустим, есть сегодня в Республике Беларусь, о которых наш глава государства говорил, те самые пеллеты, на которые активно переходят целыми отраслями, там они не получают развития", - отметил Антон Синковец.

"Грета Тунберг опять стала зачинщицей каких-то протестных настроений. Буквально вчера она пыталась говорить о том, что надо защищать зеленую экономику. И вообще там наблюдается странная ситуация, когда все выступают против всего", - резюмировал политический эксперт.