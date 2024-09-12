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"Время Первого": насыщенная повестка Президента Беларуси на саммите БРИКС

Как прошел БРИКС, где Беларусь стала партнером организации, а наш Президент обозначил белорусскую позицию на уровне, очевидно, нового центра политической силы в мире. Кулуары, детали и важные заявления - смотрите завтра "Время Первого".

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