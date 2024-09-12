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"Время Первого", поездка на Полесье, День учителя - о важных событиях недели в "Главном эфире"
Международные встречи, верительные грамоты и рабочая поездка в Полесье - подробности президентской недели
Подробности поездки Лукашенко на Полесье
"Пятигорье" - одно из лучших сельхозпредприятий Минской области. Что среди слагаемых успеха?
Для чего нужные электрические жгуты и кто их производит в Беларуси
Как изменились методы обучения в школах, какой он, современный педагог?
Деиндустриализация, сокращение, банкротства: насколько велика брешь в европейской экономике
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Все больше стран втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке
Почему снова раздулся конфликт на Ближнем Востоке
Экс-глава ЦРУ: Штаты кукловодили попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году
СМИ: США виновны в совершении терактов, которые уничтожили нитки двух "Северных потоков"
Рютте приступил к исполнению обязанностей генсека НАТО
В каком состоянии сейчас гобелены Александра Кищенко?
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