"Время стать заметным!" - в Минске стартует акция по безопасности пешеходов и велосипедистов

"Время стать заметным!" - республиканская акция под таким названием стартует с 25 октября в белорусской столице.

Минская ГАИ усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения, прежде всего пешеходами и велосипедистами. Инспекторы напомнят о правилах перехода проезжей части, необходимости использования фликеров и одежды со световозвращающими элементами. Особое внимание уделят безопасности в темное время суток и при плохой погоде. Также участникам движения расскажут об ответственности за нарушения ПДД.

Акция продлится до 31 октября.