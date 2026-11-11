Время упустить нельзя: годовалой Эмилии из Гомеля нужна помощь для борьбы с редким заболеванием

Молодая семья Ольги и Валерия Корнейчук из Гомеля борется за жизнь маленькой дочери.

Когда Эмилии исполнилось 8 месяцев, врачи диагностировали редкое генетическое заболевание, которое приводит к постепенной атрофии мышц и утрате способности двигаться, дышать и глотать.

Белорусские врачи готовы помочь остановить прогрессирующую болезнь, но нужен дорогостоящий укол.

Вся маленькая жизнь Эмилии запечатлена в семейном альбоме: смеется и тянет ручки, играет. Сейчас девочке год и 2 месяца, самостоятельно ходить не получается - не хватает сил.

"Она может сидеть, поддерживаясь, может игрушку в ручках подержать буквально недолго, ползает по-пластунски, становится буквально на пару минут от дивана, но так, чтобы она стала сама, - такого не может, к сожалению", - рассказала мама Эмилии Ольга Корнейчук.

Консультации, анализы, обследования в лучших клиниках Беларуси - специалисты столичного РНПЦ "Мать и дитя" поставили диагноз: спинальная мышечная атрофия второго типа - тяжелое наследственное заболевание, при котором импульсы от нервных клеток не поступают к мышцам. При такой генной мутации отсутствие должного лечения может привести к необратимым последствиям.

"Она не сможет сидеть, потом ползать, глотать, дышать. Вот этот ген у нее мутирован, он не вырабатывает белок в полном объеме, мотонейроны погибают, просто импульсы не доходят до мышц, они начинают атрофироваться", - отметил папа Эмилии Валерий Корнейчук.

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Для спасения жизни ребенка нужна всего одна инъекция, которая способна остановить прогрессирующий процесс. Сбор средств для лечения малышки продолжается. Силами неравнодушных белорусов уже собрано более 40 % нужной суммы. Подарить Эмилии шанс на здоровую и полноценную жизнь можете и вы.

"Маленькой помощи не бывает, любая помощь - это помощь. Тот, кто не может финансово помочь, может в тех же соцсетях репост сделать, лайкнуть, продвинуть как-то, чтобы другие люди заметили. Мы сами никак не сможем справиться и собрать такую сумму. Никакая семья в Беларуси не сможет", - заявил Валерий Корнейчук.

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Для введения генно-заместительного препарата сейчас годовалая Эмилия в идеальном весе. Время упустить нельзя, счет идет на месяцы. Давайте вместе поможем Эмилии выздороветь.