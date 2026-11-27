В преддверии Нового года в Национальном художественном музее Беларуси открылась экспозиция "Время уютных традиций". В выставочном зале новогодние символы 30-90-х годов XX века из стран бывшего СССР.

Представлены елочные игрушки, гирлянды, карнавальные маски, праздничные костюмы и открытки. Проект позволяет проследить, как менялись новогодние традиции и украшения на протяжении шести десятилетий.

Отдельно работает фотозона. Здесь воссоздан интерьер советского времени: кресла, гирлянда и елка. Гости могут сделать памятные снимки в атмосфере прошлых лет.