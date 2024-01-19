Время брать новую высоту - Президент Беларуси посетил завод "БЕЛДЖИ" и пообщался с работниками

Сегодня, наверное, никому не нужно объяснять, почему так важно уметь производить свое. В современном мире впереди тот, кто в состоянии обеспечить свой народ продовольствием, необходимыми товарами и даже собственными автомобилями. Потому так часто Президент Беларуси акцентирует внимание на локализации производств и на работе экономики в целом. Особенно в Год качества.

Собственные модели авто белорусы производить могут, но надо ускоряться. Об этом шла речь 19 января на заводе "БЕЛДЖИ". Александр Лукашенко, находясь в Борисовском районе с рабочим визитом, оценил возможности предприятия и новую идею создать на базе отечественного автомобиля электроверсию. Задача непростая, но сегодня весь мир смотрит именно в сторону электромобилей.

Ведущие производители работают над более экологичными и энергоэффективными версиями своих машин. "Чем мы хуже? Доросли", - скажет Александр Лукашенко. Это была мечта - создать белорусский автомобиль. Получилось. Время брать новую высоту, тем более что после сегодняшнего визита появились и конкретные сроки. Президент поставил задачу выйти на серийное производство электрокаров к 1 января 2025 года. Подробнее о рабочей поездке Александра Лукашенко на предприятие рассказала Катерина Круталевич.

Будущее белорусского автопрома

Белорусский легковой автопром начинает завоевывать наши же дороги. Да, в партнерстве с Китаем как с сильным альтернативным производителем европейцам и американцам. Автомобили "Джили" в сегменте подороже и побюджетнее сегодня в Беларуси покупают с уверенностью: всегда будут комплектующие, сервисные центры и завод стоит под Минском.

"Чистота, тепло, зарплата, коллектив дружный", - рассказывает о своей работе сотрудник компании.

"БЕЛДЖИ" - стратегия развития

Коллектив "БЕЛДЖИ" - это полторы тысячи человек. Они делают в том числе уже и свой продукт. Начинали с крупноузловой сборки, проще говоря, собирали разные комплектующие "Джили", которые приходили из Китая. И сразу начали работать над тем, чтобы локализовывать производство или в идеале делать свое. Как итог - за четыре месяца по стране разъехались около 2,5 тыс. моделей BelGee X50.

BelGee X50 - отечественная модель

200 белорусских автомобилей в смену: шумоизоляция, стекла, шины, диски - белорусские, не говоря уже про покраску и сварку. И именно эти машины станут прототипом для первого белорусского электрокара.

В Китае 40% выпущенных машин в 2023 году - электрокары

"Электрички", так ласково прозвали электроавтомобилив мире, бесспорно, экологичнее, экономнее (и это зачастую самый главный фактор принятия решения о покупке) и долговечнее. Но и сделать их сложнее. В том же Китае из 24 млн авто, выпущенных в прошлом году, 40 % - электромобили. На наших дорогах разных марок электромобилей немало. Все производители смотрят в сторону электрокаров, и белорусы не исключение.

"Такие очереди на автомобили, а у тебя склад забит", - сделал замечание Президент.

"Это на три дня отгрузки, - был ответ. - 100 уйдет на Беларусь и в Россию 200. В дилерских центрах сейчас 800 машин".

Президенту доложили о ситуации в автопроме

Посещение Президентом завода для его коллектива и руководства определенная проверка. Как сказал Александр Лукашенко, цель визита - перспектива. Всем нужно четкое понимание следующих шагов в белорусском автомобилестроении. Это касается не только легкового транспорта. Гибридный или полностью электропассажирский транспорт, большегрузы, фургоны и так далее. В разработке комплектующих и самих технологий Министерству промышленности помогает Академия наук. Президент ориентирует - надо быстрее.

А. Лукашенко: Нам надо производить больше

Говоря об автомобилестроении в Беларуси, Александр Лукашенко образно выразился, что в этом плане "мы - птица, летящая не на одном крыле, а на полутора крыльях".

Он пояснил, что в стране производят грузовики, самосвалы, автобусы, но менее развито было производство легковых авто. "В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства главная задача и министра - кровь из носа удовлетворить спрос. Желательно, чтобы мы удовлетворяли этот спрос. В противном случае - свято место пусто не бывает, придут конкуренты. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта", - подчеркнул глава государства.

Президент сделал акцент на сроках запуска производства отечественного электромобиля, подчеркнув, что времени на раскачку нет и надо шевелиться, пока в мире тренд на такие машины и спрос растет.

В настоящее время производство легковых авто развивается в Беларуси в основном по двум направлениям. Во-первых, это СЗАО "БЕЛДЖИ". Второе недавно появившееся направление - сотрудничество с китайским производителем FAW по марке "Хунци".



Александр Лукашенко отметил важность развития сотрудничества с китайскими партнерами, которые обладают современными компетенциями в автомобилестроении: "Это высокого уровня производства. Поэтому с Китаем надо сотрудничать, у них учиться и заимствовать все, что можно".

Но для производителей в Беларуси остается один вопрос - локализация. "Нам надо самим производить больше", - сказал Президент.





33 дилерских центра, расстояние до сервиса не больше ста километров, запас запчастей, завод "БЕЛДЖИ" закрывает кредиты и работает с прибылью. Директор Геннадий Свидерский в должности около шести лет. Понимает динамику автомобильного рынка и "как может быть по-разному". Скажет: был момент, когда без внимания государства не получилось бы.

Нам пришлось в 2022 году поменять материалы и автокомпоненты для того, чтобы сохранить здесь производство. Поэтому спасибо за Вашу поддержку в 2022 году. Это позволило нам провести комплекс работ по модернизации и выйти в 2023 году на 67 962 машины. Мы практически в три раза нарастили объемы продажи на внутреннем рынке и больше чем в два раза на рынке Российской Федерации. Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ"

Первый белорусский электрокар - сроки

"Когда?" - продолжая тему с электрокаром, Президент спросил о сроках и геолокации. Если уже справились с обычными моделями (их хорошо покупают и на внутреннем рынке, и в России), то по будущей "электричке" нельзя тормозить. Где будут ее делать? Когда будет готова? И кто за это в итоге отвечает?

В 2024 году Президенту пообещали произвести опытную партию - 5-10 машин, чтобы подтвердить заложенные конструкторские технические решения. Параллельно запустят создание мощностей на предприятиях.

Президент предложил вернуться к этому вопросу через год на новом могилевском заводе, где электрокары будут изготавливаться. "Вот вам год, покупайте станки, которые нужны, ставьте и начинайте делать", - сказал глава государства.

Планы по дальнейшей локализации

Речь шла и о выстраивании производственных цепочек. Кто будет производить комплектующие для большей локализации? Ответ - все. Да, не в ущерб итоговой стоимости - автомобили не должны дорожать, но и то, что белорусы могут делать сами (показала практика), нельзя замыкать на иностранных поставщиков. Тем более впереди Год качества.

"Не останавливайся. Уйдем мы, никто из молодежи не будет этим заниматься. Дети понимают, что все растет в интернете. Через интернет можно купить за большие деньги. Поэтому нам надо сделать это, у нас, к сожалению, времени уже немного. Но детям надо оставить хорошие заделы. Вот в чем большая политика", - сказал глава государства.

Президенту показали основные цеха "БЕЛДЖИ"

Президентосмотрел основные площадки завода: сварочный и сборочный цеха. Само предприятие автономно - вырабатывает для себя же электричество, экологию не загрязняет, даже краски используются водорастворимые. В цехах идеальный порядок и в хорошем смысле слова философия от партнеров.

"Надо производить то, что мы можем приземлить у себя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Зеленые" варианты двигателей и топлива

Отдельно для Президента подготовили выставку всевозможных вариантов "зеленых" машин, которые могут делать белорусы: от пассажирских автобусов, машин для скорой, автолавок до карьерных гигантов. Сложно представить, но и 130-тонный БелАЗ можно поставить "на водород" и экономить больше полумиллиона долларов в год на топливе. А еще это позволит не останавливать, как это происходит сейчас, работу в карьерах из-за большой загазованности.

Китайский премиум-бренд

Здесь же машины еще пока малоизвестной белорусам китайской марки "Хунци". Авто с большой историей, они существуют как бренд с 1950-х годов и в основном были в автопарке руководства страны. Китайцы знают, как делать качественно и комфортно. В Минске уже есть шоу-рум.





Прототип белорусского электрокара

Прототип белорусского электрокара будет выглядеть как городской, бесшумный, компактный.

О том, что белорусы готовы к "электричкам", говорит и количество машин с зелеными номерами, и сеть зарядных станции, которая даже вызывает белую зависть у соседей.

"Я приехала из России, я в восторге. Могла бы - переехала сюда. Говорю: ребята, представляете, в Минске есть заправки электромобилей во дворе", - удивляется женщина.

Сколько будет стоить отечественный электрокар, сейчас пока сложно сказать.

Выгода в цифрах

Если обойтись без сложных математических подсчетов и представить, что электрокар будет заряжаться только на "Маланках" (в частных домах от розеток еще дешевле), то человек сразу экономит на топливе в два раза. Как ведут себя "электрички" зимой, видно по дорогам - едут. "Не поедет" - такой же миф, как и про коррозию или недолговечность "китайцев". Китайские производители покупают шведские и немецкие технологии, нанимают ведущих дизайнеров, а говорить об электронике вообще излишнедаже на уровне эконом-класса в сравнении с "пустым" БМВ или "мерседесом" за эти же деньги. В любом случае у белорусов есть большой выбор, что покупать, и задел в автопроме на будущее. Общаясь с коллективом "БЕЛДЖИ", Президент скажет: "Мы доросли".

А. Лукашенко: Мы доросли, чтобы производить сами

Президент пообщался с коллективом "БЕЛДЖИ"

"Предприятие состоялось. Не будем себя перехваливать: большой путь нам еще надо пройти (в вопросе локализации производства - Прим. ред.), чтобы не таскать комплектующие со всего мира и прежде всего дружественного нам Китая. Спасибо им, что помогли нам создать такое предприятие. Сейчас мы уже созрели, чтобы делать автомобиль по максимуму белорусский. Мы смотрели ряд комплектующих, за которые наши предприятия взялись", - сказал глава государства.

"Перспектива - чтобы мы построили здесь (как мы еще тогда планировали, когда открывали завод) кузовной цех и штамповали кузова здесь. Наверное, нет в мире такой компании, которая бы (все - Прим. ред.) комплектующие производила в одной стране, будь то самолет, автомобиль… Большая кооперация, кооперация вдолгую. Но в связи с тем, что мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий, нам надо рассчитывать прежде всего на дружественные страны", - отметил Александр Лукашенко.

Одна из главных мировых тенденций сейчас - производство автомобилей на чистой электрической энергии. Это не только непосредственно электромобили, но и гибридные.



"Мир нам демонстрирует, куда двигаться. И мы определились, что и мы этим путем должны идти, но модернизируя и совершенствуя это производство, - отметил белорусский лидер. - Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы развивать и модернизировать это предприятие. На очереди у нас цех, который будет отливать пластмассовые изделия. Мы будем его здесь делать. Что не сделаем - будут делать другие предприятия. И преимущество нашей системы в том, что у нас практически это все государственные предприятия. И если кто-то там не туда смотрит, то мы направляем туда, куда надо, чтобы работать на конечный результат".



Подводя итог, Александр Лукашенко пояснил, что в плане локализации при производстве отечественных автомобилей будет делаться не только все, что возможно, но также учтут, чтобы при этом продукция была конкурентоспособной на рынке.



"Дальше - только вперед! Мы будем производить те автомобили, которые пользуются спросом и которые вы производите сейчас, - сказал Александр Лукашенко. - Цель моего приезда - перспектива. Пока я Президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее. Это наше достояние. Мы это сделали, и будем двигаться вперед".





Президент поблагодарил руководство предприятия и работников за то, что они на этом этапе сделали многое, чтобы люди встали в очередь за производимыми автомобилями.

Сегодня "БЕЛДЖИ" для региона значит много. Пойти и купить машину легко - это ведь тоже про уровень жизни.

Президент о перспективах продления программы льготных кредитов на покупку отечественных авто

Во время общения с трудовым коллективом Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможности дальнейшего продления программы льготного кредитования отечественных автомобилей. Глава государства отметил, что данная программа в свое время была принята, чтобы раскрутить производство. Действует она и в нынешнем году.



Но, говоря о некоторой перспективе, Президент высказал позицию о том, что подобное льготное кредитование нужно будет прекращать, ведь эти средства, которые тратит государство, востребованы и по другим важным для общества направлениям. "Я сторонник того, чтобы потихоньку ее сворачивать. Потому что деньги вы или те, кто покупает, берут чьи-то. В итоге это сходится к бюджету. Ну а что, у нас бюджетные деньги некуда тратить, у нас богатые учителя, врачи, пенсионеры? - пояснил свою позицию Александр Лукашенко. - Чтобы создать это предприятие и раскрутить спрос, я пошел на то, чтобы предоставить эту программу".



Однако в настоящее время экономика выдерживает эту дополнительную нагрузку. "Пока мы не отменяем ее (программу кредитования - Прим. ред.). Будем смотреть, как вы будете работать, будем считать деньги. И если ситуация будет более-менее терпимой, мы будем этой программы придерживаться. Но в данной ситуации, когда очередь стоит за автомобилями, это неправильно. Нигде в мире этого нет. Цель моя была дать деньги (льготы фактически) и раскрутить спрос. Мы этой цели и достигли - спрос бешеный. Надо эти механизмы отменять. Пока не будем. Да, это выгодно для людей, но это не ахти какие огромные деньги. Пока экономика наша терпит", - сказал Александр Лукашенко.

Президент о том, как уберечь детей от негативного влияния интернета

Ситуация вокруг Беларуси такова, что разговор не мог не затронуть вопросы безопасности. И не только глобальной. Задачавзрослых - в первую очередь беречь своих детей, учить цифровой гигиене. Александр Лукашенко, как глава большой семьи, к этой теме явно небезразличен.

Влияние интернета на молодое поколение волнуети одного из работников предприятия - отца троих детей. Как оказалось, тема близка и главе государства, младший сын которого также проводит достаточное количество времени в Сети. "Младший постоянно там. Но пользы от него много. Он мне приносит всю информацию: "Папа, посмотри, народ пишет", - сказал Александр Лукашенко.





Как подчеркнул глава государства, прежде всего надо обеспечить занятость детей, загрузить их, чтобы поменьше времени оставалось "сидеть в интернете". "Надо, чтобы ребенок был в жизни задействован так, чтобы у него не было времени для этого", - отметилПрезидент.



И в этом плане крайне важен личный пример родителей, задача которых - приобщать детей к труду, а не растить их избалованными. "Ты сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть, (по принципу - Прим. ред.) делай как я, - заявил Александр Лукашенко. - Ни в коем случае не балуйте детей, сделайте так, чтобы они были заняты, чтобы они трудились. Надо приобщать к труду наших детей".



Кроме того, не стоит искусственно ограждать детей от трудностей, убежден Президент, потому что через их преодоление формируется характер, приходит понимание, как устроена жизнь. "От трудностей их не надо отводить и уберегать. Пусть они почувствуют трудности", - посоветовал Александр Лукашенко.



Что касается явно противозаконного контента, то здесь позиция Президента однозначна: такого рода информацию нужно ограничивать. И в ближайшее время в этой области будут дополнительные меры защиты.

Президент: Беларусь и ее народ никогда не были защищены так, как сейчас

Понимать "что дальше" и "чувствовать себя в безопасности" - одна из наших базовых потребностей. Но мир вокруг в последнее время от этих гарантий далек. Беларусь, понимая накал геополитической обстановки, обновляет Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности. Сегодня это одни из самых обсуждаемых в обществе документов.

Достаточно ли мер в этих документах для сохранения мира и спокойствия в стране?



Мир дорого стоит

Глава государства в плане решения вопросов безопасности особо отметил сотрудничество с Россией. "Как только в Беларуси появилось ядерное оружие - все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие", - сказал он.

Беларусь ранее получила от России ракетные комплексы "Искандер", развивает собственный военно-промышленный сектор, сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР. Все это является дополнительным фактором сдерживания. "Бедновато жили, людям было непросто. Но я знал, что надо это сберечь. Потому что это будущие рабочие места, перспективные. Космос, атомная станция. Мы раньше этим вообще не занимались. То есть уровень образования наших людей высочайший", - отметил Александр Лукашенко.

"Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас. Как оно будет, если, не дай бог, вспыхнет война, это уже все будет зависеть от нас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. Вооружение, боеприпасы на местах розданы, складированы. На данном этапе всего достаточно", - заверил Александр Лукашенко.

Подарок от завода Президенту - машина, которой Александр Лукашенко сразу найдет "новых хозяев".

Александр Лукашенко не скрывал, что узнал заранее, что ему подарят автомобиль. "Я сказал: но вы подумайте, кому я могу потом его подарить. Думаю, или в образование, или здравоохранение. Я жемогу подарить кому-то? - спросил глава государства. - Это мой автомобиль, поэтому я подумаю".

Как итог вышесказанного - остается работать. Это правило нашего времени: экономика дает стабильность, грамотное руководство страны - безопасность внешнюю. Никто ни от чего не застрахован. Беларусь сейчас находится в активном развитии как государство. Станем ли мы лидерами в том, в чем можем, - зависит только от людей. Технологии, ресурсы, сильные партнеры есть. Остается только работать, чтобы 2024-й стал Годом качества не только на словах.

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