3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Время диктует свои условия - предстоит еще больше мобилизоваться, чтобы избежать мобилизации
Беларусь не собирается ни на кого нападать, но при необходимости силовой блок готов дать отпор, заявил накануне госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Все системы работают слаженно и решают поставленные задачи в сфере безопасности. Более того, сейчас в Беларуси разрабатывается новый инструмент укрепления защиты страны. Речь идет о народном ополчении. О возможностях оперативного реагирования - в проекте "Диспозиция".
Для оперативного реагирования на любые угрозы создаются такие документы, как Концепция национальной безопасности. На неделе глава государства поручил предельно открыто отразить в ней все вызовы, с которыми сталкивается и в перспективе может иметь дело республика. Укажем и меры нейтрализации угроз. К слову, мы не пионеры в откровенности. В США в глобальных документах вполне себе демократично называют врагов почти по именам. Там в принципе система "свой-чужой" брутально обозначена. Да и вообще, такое Штаты пишут! К примеру, в своей Стратегии национальной безопасности заявляют: "Россия стремится установить сферы влияния около своих границ, что прямо противоположно ценностям и интересам США". Ну уж если Москва не вправе у своих границ политику вести, то куда нам!А нам есть куда - в спокойное будущее своей страны. Кстати, насчет России, с которой у нас Союзное государство и общие рубежи - акценты тоже обозначены. На своих границах мы будем хозяевами.
Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее. А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом.
С учетом нынешней ситуации систему нашей защиты, ждут, конечно, колоссальные поправки. При этом ювелирные. Концепция национальной безопасности, похоже, будет не только отвечать на вопрос, как адаптироваться, но больше – как использовать ресурсы с максимальным эффектом. Что касается оборонной сферы, то здесь предстоит обстоятельная ревизия, а затем настройка новых инструментов.
Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому эти вещи нам не надо забывать, это все у вас должно быть под контролем.
Знак вопроса у общества насчет народного ополчения вскоре будет снят. Над этим сейчас работает Минобороны. Просчитывается каждая деталь. Первая тренировка с новым звеном безопасности проведена в Климовичском районе.
Народно ополчение - для нас это новое, новая тема, и именно в Климовичском районе мы хотим на практике попробовать, что такое, как формируется отряд народного ополчения. Мы разрабатываем сейчас нормативно-правовые документы, для того чтобы закрепить порядок создания и функционирование народного ополчения, для того чтобы, скажем так, не ошибиться. Попробуем сейчас на практике это и провести. Принцип народного ополчения - это добровольность, люди, которые по тем либо иным причинам не пошли в вооруженные силы и территориальные войска.
Ополченцы будут оказывать содействие сотрудникам органов внутренних дел, следить за порядком в своем районе. Перечень функций уточняется.
Мы представляем добровольное народное ополчение. Цель добровольного народного ополчения, цель нашего формирования - это помощь участковому инспектору, органам внутренних дел, военному комиссариату в сохранении правопорядка на нашей территории. Ведь все мы знаем:только в спокойном, мирном государстве мы можем спокойно трудиться, воспитывать своих детей, работать на благо нашей Родины.
События последних месяцев, да и суток резко взвинчивают цену стабильности. Уверенность в завтрашнем дне рассматривается в мире чуть ли не как нонсенс. Силовым ведомствам Беларуси, да и всему нашему обществу предстоит немало сделать для сохранения целостности. Нам предстоит еще больше мобилизоваться, чтобы избежать мобилизации.
Фото: Sputnik
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе