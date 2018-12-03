Время добрых дел и чудес. Благотворительная рождественская ярмарка прошла в Минске

Национальные блюда, сувениры и предметы искусства из 26-ти стран мира. В Минске прошла ежегодная благотворительная рождественская ярмарка. Организаторы - "Клуб добрых сердец" - так называют Минский международный клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей, которому в этом году исполняется 27 лет. На счету которого - программы по оказанию помощи многодетным семьям, тяжелобольным детям и людям с инвалидностью.