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Время добрых дел и чудес. Благотворительная рождественская ярмарка прошла в Минске
Национальные блюда, сувениры и предметы искусства из 26-ти стран мира. В Минске прошла ежегодная благотворительная рождественская ярмарка. Организаторы - "Клуб добрых сердец" - так называют Минский международный клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей, которому в этом году исполняется 27 лет. На счету которого - программы по оказанию помощи многодетным семьям, тяжелобольным детям и людям с инвалидностью.
Для гостей праздника была организована концертная программа и розыгрыш лотереи с вручением подарков. Все вырученные средства направят на благотворительные проекты.
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