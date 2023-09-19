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Время кабачков и тыквы - белорусы продолжают хвастаться урожаем
Белорусы продолжают хвастаться урожаем. Теперь время кабачков и тыквы. Она, судя по всему, стала рекордсменом урожайного сезона. Под Брестом вырастили овощ-гигант весом полтонны. К слову, у него есть свои соцсети. В TikTok видео за пару дней собрало несколько миллионов просмотров. По словам автора ролика, выращивание тыкв более 300 кг не требует каких-то суперсложных агротехнических мероприятий. Почти любой дачник может достичь таких результатов даже в первый год выращивания.
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