Время кабачков и тыквы - белорусы продолжают хвастаться урожаем

Белорусы продолжают хвастаться урожаем. Теперь время кабачков и тыквы. Она, судя по всему, стала рекордсменом урожайного сезона. Под Брестом вырастили овощ-гигант весом полтонны. К слову, у него есть свои соцсети. В TikTok видео за пару дней собрало несколько миллионов просмотров. По словам автора ролика, выращивание тыкв более 300 кг не требует каких-то суперсложных агротехнических мероприятий. Почти любой дачник может достичь таких результатов даже в первый год выращивания.