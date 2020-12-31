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Время новогодних чудес и подарков для воспитанников Детского городка

Долгожданных гостей с полными мешками сладких подарков встретили воспитанники Детского городка Ленинского района столицы. Представители Министерства связи и информатизации по традиции накануне Нового года посетили детей-сирот. В праздничных конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой поучаствовали и взрослые.

В минском Детском городке 78 детей, оставшихся без опеки родителей. Проживают они в больших группах, в условиях, максимально приближенных к семейным.

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