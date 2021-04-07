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Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта сократят вдвое
Синхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в "Панораме" рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Это важно, чтобы новые инновационные производства быстрее начали выпускать свою продукцию, нужную рынку. Регулятор настроен на активную работу с внутренними и внешними инвесторами. Для них верстают и перспективный региональный план, где и какие предприятия выгоднеее открывать.
Правовые бизнес-новации
Подготовлены и правовые преференции для инвесторов. Это и налоговые льготы, и защита капитала. Сейчас проект закона находится в Палате представителей.
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