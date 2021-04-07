Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта сократят вдвое

Синхронизация и слаженность действий важны в бизнесе. Время от заключения договора до начала реализации инвестпроекта планируют сократить вдвое. Это накануне в "Панораме" рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Это важно, чтобы новые инновационные производства быстрее начали выпускать свою продукцию, нужную рынку. Регулятор настроен на активную работу с внутренними и внешними инвесторами. Для них верстают и перспективный региональный план, где и какие предприятия выгоднеее открывать.



