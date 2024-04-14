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"Время Первого", космос наш, контроль качества, Место для жизни - важное за 7 дней в "Главном эфире"

"Время Первого", космос наш, контроль качества, Место для жизни - важное за 7 дней в "Главном эфире"

От первого космонавта до участия в создании станции. С такими проектами встряхнем промышленность. Вся палитра 7 дней в рубрике "Время Первого".

Что еще припасла эксклюзивного наша Марина к главному эфиру? Пролетим по МКС глазами Василевской.

Без его продукции таких взлетов бы не было. Как работает ведущее в стране предприятие микроэлектроники? Заглянем на "Интеграл" и не только.

Плечо союзника хорошо, но наши мощности нужны и в других точках планеты. Что могут предложить заводы шестерен и крановый.

Мы в состоянии удовлетворить горячий спрос Африки. Вот что говорят о нашей продукции представители черного континента.

Почему без предупреждения и милосердия бомбили балканских детей в Белграде? Вспомним визит мужества Первого на расколотую землю.

Где нет мира – там нет жизни. Причины искать новую родину у всех разные. Украинско-немецкая семья выбрала белорусскую глубинку.

Наши таланты делают страну узнаваемой и красивой. Молодой дизайнер Никита Захарчук сам задает современные тренды в моде.

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