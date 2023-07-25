Время подвигов и самоотверженной борьбы белорусских пожарных с опасной стихией: белорусской пожарной службе исполняется 170 лет

Пожарной службе Беларуси 25 июля исполняется 170 лет. Ее история - это время подвигов и самоотверженной борьбы с опасной стихией многих поколений белорусских пожарных - смелых и благородных людей. Об этом говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении спасателям.

Преумножая лучшие традиции предшественников, Министерство по чрезвычайным ситуациям эффективно решает важнейшие задачи по защите жизни и здоровья граждан, сохранению материально-технического потенциала страны. Создана и совершенствуется система, которая оперативно реагирует на все возникающие угрозы и оказывает помощь попавшим в беду.

Глава государства выразил благодарность личному составу ведомства за высокий профессионализм, мужество и готовность в любой момент вступить в схватку с огнем, а ветеранам - глубокое уважение за трудолюбие, патриотизм и преданность профессии.





Сегодня МЧС Беларуси - это серьезно оснащенная служба, готовая круглосуточно прийти на помощь. Героизм белорусских спасателей известен далеко за пределами страны. Операция по ликвидации последствий землетрясений в Турции показала, что Беларусь всегда готова оказать помощь. Были спасены сотни жизней. И то, с какой благодарностью люди отнеслись к нашим спасателям, добавляет авторитета и нашей стране.

Самое главное достижение - снижение гибели людей от внешних факторов (в первую очередь от пожаров и на водоемах) третий год подряд. Это двуединая задача, которая стоит сегодня перед МЧС в части обеспечения безопасности граждан. Мы очень надеемся, что эта динамика будет сохранена и в будущем. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси