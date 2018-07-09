Время сбора черники в области. Как запасти полезные плоды и не получить штраф?

Погода способствует и сбору ягод! В Минской области стартовал сезон сбора черники. В этом году лес не балует небывалым урожаем - засушливая погода не позволила ягодам налиться соком.

Тем не менее потребительские кооперативы уже заготовили на зиму 170 тон черники. С наступлением ягодной поры работы прибавилось и у лесников. Собирать в лесах чернику механическими приспособлениями запрещено. Какие штрафы ждут нарушителей - Наталья Кезик (видео).