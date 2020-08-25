Время собираться в школу. В крупных универмагах предусмотрены существенные скидки

Время собираться в школу. На помощь, как всегда, приходят школьные ярмарки. В этом году формат продажи ограничили - обошлись без открытых площадок для торговли.

В столице приобрести все необходимое можно в крупных универмагах, а также других торговых объектах.







В этот период предусмотрены существенные скидки. Крупные универмаги столицы расширят и штат персонала - будет больше специалистов в тематических секциях. Подробнее на актуальную тему - Нина Можейко.



