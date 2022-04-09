"Время танцевать": состоялся I Республиканский конкурс хореографического искусства

На сцене концертного зала "Минск" состоялся первый конкурс хореографического искусства "Время танцевать"!

Авторское прочтение народных танцев и трендовых постановок привезли профессиональные коллективы со всех регионов Беларуси. Жюри - в их составе педагоги, действующие танцовщики и народные артисты - оценили 82 номера за 12 часов работы.