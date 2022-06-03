Белый, розовый, бордовый, голубой… и множество оттенков фиолетового. Время цветения сирени в Ботаническом саду Минска. Аромат сирени считается антистрессовым. А художники и композиторы посвящают пышным соцветиям свои произведения. Коллекция Центрального ботанического сада при Академии наук насчитывает более 200 сортов сирени обычной, которая растет в Евразии. Белорусские селекционеры вывели и новые виды с такими оригинальными названиями, как "минчанка", "павлинка", "метель-вьюга".