Время возможностей - товарооборот между Беларусью и Астраханским краем вырос вдвое, достигнув отметки в 62 млн долларов

Когда вопросы импортозамещения стали одинаково остро для Беларуси и России, в регионах нашлось немало резервов для развития кооперации. Так, товарооборот между Беларусью и Астраханским краем вырос вдвое, достигнув отметки в 62 млн долларов. И это не предел, судя по интересу, который проявляют стороны. Беларусь экспортирует продукты питания, текстиль, обувь, мебель. К нам же доставляют астраханские морепродукты, овощи. Сохранению такой тенденции способствует и развитие логистики в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Что делает нас еще ближе, расскажем в рубрике "Панорамы".

Астраханская область - давний партнер Беларуси, первые соглашения о сотрудничестве подписали на пороге 2000-х. Начинали с гуманитарного, а вот экономический потенциал рассмотрели, когда ребром для обеих сторон стал вопрос импортозамещения. За минувший год в разы выросли поставки в регион белорусской техники. В конце 2022-го у местных фермеров появилась возможность и личного тест-драйва.

Если взять статистику за 2022 год, мы реализовали 65 единиц тракторов. Уже на данный момент с 9 января по середину февраля мы реализовали 19 единиц техники (тракторов). Это положительная динамика. Самый распространенный это 82.1, но хочу сказать, что в декабре благодаря тому, что люди имели возможность на субсидии и гранты государственные приобрести технику, закупали более мощные трактора. Нурбек Шаймаков, начальник обособленного подразделения МТЗ г. Астрахань

Астраханский край в условиях санкционных ограничений стал для Беларуси альтернативным путем доставки товаров в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Портовая столица - центр международного транспортного коридора "Север- Юг". Сегодня десятая часть в объемах перевалки - белорусские грузы. В разборе отправляют даже самосвальную технику.

Одним из основных номенклатур груза является пиломатериал. Идет он в достаточно большом количестве, также идет и бумага, но не такой большой объем - порядка 700 тонн с Беларуси направление на Иран. Год назад это связано с санкциями, перераспределение идет рынка сбыта, соответственно большой поток, который шел в Европу, теперь идет в азиатские страны. Дмитрий Соколов, менеджер по учету грузов АО "Астраханский морской порт"

Минувший год в отношениях Беларуси и южного региона России стал и проверочным, и показательным одновременно. В сторону отечественного в Астрахани развернулись производственники. "Сардоникс" специализируется на производстве резиновой обуви. Раньше за основу брали европейское сырье, теперь преимущество белорусскому. Полностью перешли на наши полиферные нити и меха.

Этот мех у нас идет на верхнюю манжету дорогих чулок, дорогой обуви, идет как декор. Мы очень довольны этим мехом. Ирина Закарьяева, ведущий инженер-технолог швейного производства предприятия "Сардоникс"

Основу поставок из Астрахани в Беларусь составляют продукты питания, рыба, овощи. Покупаем на удивление белорусам даже картофель. Урожай этой культуры в юном регионе убирают дважды за сезон. Среди свежих контактов - поставки риса. Под посадку в этом году у астраханского рисовода 2,5 тыс. гектар. Производят по 500 тонн готовой продукции, треть отправляется в Беларусь.

Занимаемся отгрузкой в страны СНГ, то есть ближнее зарубежье, страны Таможенного союза и в основном Россия. На белорусский рынок вышли, когда началась пандемия в 20-м году. Мы являемся неоднократными участниками выставок, как раз нашли контрагентов в Беларуси. Сергей Хечоян, директор ОО "Астраханский рисовод"

Да и белорусских продуктов, как и по всей России, в Астрахани хватает. Вот этот магазинчик в самом центре города. За нашей колбасой и сыром приезжают с самых окраин. Доступна в регионе и белорусские мебель, обувь и текстиль. Но перспективы гораздо шире - быть и белорусскому кварталу. С три десятка домов и объекты социальной инфраструктуры построены белорусами и из белорусского. Договорились еще в 2021-м.

Сначала вопрос шел тяжело, потому что надо было договориться с владельцами земельного участка, компанией-правообладателем земельного участка. Сам участок имеет хороший градпотенциал, поэтому мы предложили белорусским партнерам. И сегодня мы на стадии подготовки договорных отношений для того, чтобы начинать работать с этим земельным участком. И мы совместно с белорусскими коллегами над этим работаем. Михаил Богомолов, заместитель председателя правительства Астраханской области