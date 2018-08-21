Дворец детей и молодежи предлагает более 800 творческих групп для внешкольных занятий

Сегодня стартовал набор в кружки по интересам. Столичный Дворец детей и молодежи предлагает более 800 творческих групп - от декоративно-прикладного искусства, подготовки первоклассников до робототехники и 3Д-моделирования. Сегодня учиться создавать виртуальные программы готовы и самые маленькие посетители. Некоторым нет и шести лет.